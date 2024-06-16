Жителям Астаны, Алматы и ещё трёх городов синоптики рекомендовали сократить прогулки
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 16 июня ожидаются: днём — в Актобе и Алматы, ночью — в Астане, Атырау и Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресеньев этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, синоптики прогнозируют в Казахстане в ближайшие дни сильную жару до +42°С. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
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