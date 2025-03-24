Жителям Алматы рекомендуют воздержаться от похода в горы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Согласно штормовому предупреждению РГП "Казгидромет" от 23 марта 2025 года, с 24 по 26 марта 2025 года в горных и предгорных районах Алматинской области, а также в прилегающих к Алматы территориях ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
"В связи с интенсивными осадками существует риск формирования склонового стока и повышения уровней воды на реках, что может привести к выходу воды из русел и подтоплениям", - говорится в сообщении.
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призывает граждан быть внимательными, следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры предосторожности. Важно заранее подготовиться и, при необходимости, оперативно принимать меры безопасности, чтобы минимизировать возможные последствия стихии.
"В случая объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды", - предупредили в ведомстве.
Самое читаемое
- Офицер МВД неожиданно задержал закладчика в Астане
- Чиновников из Костаная уличили в нарушениях при оказании госуслуги
- День очищения: на уборку улиц Астаны вышли более 600 деятелей культуры
- Сборная Казахстана проиграла Уэльсу в первом матче отбора на ЧМ-2026
- Девушка превзошла мужчин в соревновании по поднятию барана на Наурыз