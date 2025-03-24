Согласно штормовому предупреждению РГП "Казгидромет" от 23 марта 2025 года, с 24 по 26 марта 2025 года в горных и предгорных районах Алматинской области, а также в прилегающих к Алматы территориях ожидаются сильные дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

"В связи с интенсивными осадками существует риск формирования склонового стока и повышения уровней воды на реках, что может привести к выходу воды из русел и подтоплениям", - говорится в сообщении.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призывает граждан быть внимательными, следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры предосторожности. Важно заранее подготовиться и, при необходимости, оперативно принимать меры безопасности, чтобы минимизировать возможные последствия стихии.