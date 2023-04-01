Жителям Алматы рекомендовали сократить прогулки в субботу

Фото: 1zoom.ru

По прогнозам "Казгидромета", 1 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в только в одном городе Казахстана — Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям Алматы в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля.