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Жителям Алматы рекомендовали меньше гулять в субботу

В мегаполисе прогнозируют ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:18
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
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Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 14 декабря ожидаются в лишь о одном городе Казахстана  — в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики Казахстана объявили прогноз погоды на выходные.

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