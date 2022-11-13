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Жителям Алматы и Шымкента 13 ноября рекомендуют меньше гулять
"Казгидромет" сообщил о неблагоприятиных метеорологических условиях в двух мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.
По прогнозам синоптиков, сутки 13 ноября и ночью 14 ноября погода в Алматы и Шымкенте будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере этих городов. В целом, в обоих мегаполисах ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
При неблагоприятных метеоусловиях синоптики традиционно рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.
"Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах", — говорится в сообщении "Казгидромета".
В Алматы 13 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 7-9 градусов тепла. В ночь 14 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 0-2 мороза.
В Шымкенте 13 ноября переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура днём 6-8 градусов тепла. В ночь на 14 ноября переменная облачность, дождь, снег. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 0-2 тепла.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 13 ноября в 13 регионах страны.
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