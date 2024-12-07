По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 7 декабря ожидаются в четырёх городах Казахстана: в Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Казахстане. В ряде регионов прогнозируют снегопады и морозы.