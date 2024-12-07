Жителям Алматы и ещё трёх городов посоветовали меньше гулять
Синоптики прогнозируют ухудшение качества воздуха.
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 7 декабря ожидаются в четырёх городах Казахстана: в Алматы, Актобе, Усть-Каменогорске и Риддере, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Казахстане. В ряде регионов прогнозируют снегопады и морозы.
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