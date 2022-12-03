Жителям Алматы и ещё шести городов рекомендуют в субботу поменьше гулять

Фото: sibdepo.ru

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях 3 декабря в Алматы, Шымкенте, Актобе, Кокшетау, Риддере, Семе, Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы 3 декабря ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха днём 2-4 градуса мороза. Ночью переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 10-12 мороза.

В Шымкенте в этот день переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днём 1 градус мороза-1 тепла. В ночь на 4 декабря переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 8-10 градусов мороза.

"Сутки 3 декабря и ночью 4 декабря метеорологические условия в Алматы и Шымкенте будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", — отмечают синоптики.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём 13-15 градусов мороза. Ночью ясно, без осадков. Ветер северный 0-5 метров в секунду. Температура воздуха 17-19 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 18-20 мороза, ночью 25-27 мороза. Ветер 5-10 метров в секунду.

Метеорологические условия в Актобе и Кокшетау будут способствовать накоплению веществ в атмосфере. В целом в этих городах ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Риддере без осадков. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25-27 градусов, днем 18-20° мороза.

В Семее также без осадков. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 28-30 градусов, днём 20-22 мороза.

В Усть-Каменогорске без осадков. Ветер северо-восточный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 28-30 градусов, днём 20-22 мороза.

Метеорологические условия В Риддере, Семее и Усть-Каменогорске будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов, где ожидается высокий уровень загрязнения воздуха.

В случае неблагоприятных метеоусловий специалисты рекомендуют детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок. Людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Рекомендуется ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.