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Жителям Актау предложили стать переписчиками птиц
Жителей Актау пригласили принять участие в международной зимней переписи водоплавающих птиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По данным ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана, с 21 по 23 января проводится международный зимний учет водоплавающих и околоводных птиц.
"Приглашаем вас присоединиться к нам и вместе понаблюдать за зимующими птицами. Зимние учеты можно вести на любом незамерзающем водоеме, где есть скопления водоплавающих. Основная идея проведения этого мероприятия — провести единовременный учет зимующих водоплавающих птиц, в особенности там, где наблюдаются их наибольшие концентрации. Данные со всех стран отправляют координатору единых учетов в организацию Wetlands international и используют для оценки численности птиц и динамики ее изменения", — сообщили в казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.
Для участия нужно посетить ближайший водоём с птицами в дни учётов, а именно до 23 января. После выслать на электронную почту artyom.khrokov@acbk.kz результаты в виде учетной формы, а также фотографии участников учёта и птиц.
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