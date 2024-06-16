Жителя ЗКО оштрафовали за маты и дебош в ЦОНе
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В Западно-Казахстанской области суд оштрафовал посетителя Центра обслуживания населения, который вёл себя агрессивно и устроил дебош в здании учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
В пресс-службе областного суда рассказали, что мужчина, находясь в здании филиала НАО "Правительство для граждан по ЗКО" села Переметное, вел себя агрессивно, бил ногами двери кабинетов.
"Кроме того, в присутствии посторонних он нецензурно бранился в адрес двух сотрудниц организации, тем самым выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие людей", - отметили в суде.
Мужчина вину в содеянном признал. Своё поведение он объяснил тем, что его не удовлетворил результат рассмотрения обращения. Однако впоследствии понял, что вины сотрудников учреждения нет, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.
В итоге суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в 73 840 тенге. Постановление не вступило в законную силу.
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