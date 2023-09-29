Жителя Жетысу задержали по подозрению в убийстве сына
Сегодня, 17:51
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Сегодня, 17:51Сегодня, 17:51
229Фото: odinweek.ru
Полиция задержала пенсионера по подозрению в убийстве родного сына в Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что на территории крестьянского хозяйства в Кербулакском районе было обнаружено тело молодого мужчины с явными признаками насильственной смерти. По подозрению в его убийстве полицейские задержали 63-летнего мужчину.
"Задержанный приходится потерпевшему родным отцом. По предварительным данным убийство произошло в ходе семейного застолья и ссоры, возникшей при распитии алкоголя" - сообщили в районной полиции.
Подозреваемый помещён под стражу. Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 99 Уголовного кодекса РК (убийство).
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