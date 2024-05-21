Жителя ВКО вернули к жизни после клинической смерти

В ВКО мужчину вернули к жизни после клинической смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жителя Алтайского района фельдшеры Наталья Самойлова и Алена Жесткая реанимировали 10 минут. Когда медики прибыли на вызов, у пациента уже не было ни пульса, ни дыхания.

"Диспетчером пульта "103" принят вызов от супруги пациента, с поводом "Сердцебиение, боли в груди после физической нагрузки". По прибытию бригады на место вызова мужчина был уже две минуты без сознания. Зафиксирована клиническая смерть, бригада скорой медицинской помощи начала реанимационные мероприятия с использованием непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких и дефибрилляции", – рассказали на станции скорой медицинской помощи ВКО.

На 10-й минуте у пациента появилось самостоятельное дыхание, пульс на магистральных сосудах, кожные покровы порозовели, он пришёл в сознание. Мужчину доставили в межрайонную больницу района Алтай с диагнозом "острый коронарный синдром", на его сердце установили стент. Спасенный еще в отделении терапии, но состояние его стабильное.