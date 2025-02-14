В ВКО мужчину привлекли к ответственности за нецензурную брань в отношении дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Административное дело рассмотрели в Тарбагатайском районном суде. Установлено, что сельчанин выпил бутылку водки и начал оскорблять свою дочь, выражался в отношении нее нецензурной бранью. Девушка обратилась в полицию.

В отношении ее отца составили протокол по статье 73 Административного кодекса (противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений).

Медосвидетельствование выявило у мужчины алкогольное опьянение тяжелой степени.

Материалы были переданы в суд, который привлек его к ответственности в виде предупреждения.