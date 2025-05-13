Жителя ВКО лишили свободы после свидания с девушкой
Суд ужесточил ему наказание.
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
81Фото: polisia.kz
Мужчину в Усть-Каменогорске отправили в колонию после свиданий с девушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Осуждённый, находившийся под электронным надзором, дважды покидал установленную геозону ранним утром, чтобы съездить на встречу с возлюбленной.
Сотрудники службы пробации заранее определили для него границы перемещения — место жительства и работы. Несмотря на это, мужчина сознательно нарушил ограничения.
После первого случая он получил предупреждение. Однако повторное нарушение привело к ужесточению наказания — суд заменил электронный надзор на лишение свободы.
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