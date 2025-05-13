Мужчину в Усть-Каменогорске отправили в колонию после свиданий с девушкой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Осуждённый, находившийся под электронным надзором, дважды покидал установленную геозону ранним утром, чтобы съездить на встречу с возлюбленной.

Сотрудники службы пробации заранее определили для него границы перемещения — место жительства и работы. Несмотря на это, мужчина сознательно нарушил ограничения.

После первого случая он получил предупреждение. Однако повторное нарушение привело к ужесточению наказания — суд заменил электронный надзор на лишение свободы.



