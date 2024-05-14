Жителя Усть-Каменогорска пожизненно лишили водительских прав

Уголовное дело в отношении автомобилиста рассмотрели в суде № 2, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

В пресс-службе суда сообщили, что горожанин был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет, однако всё равно сел за руль ВАЗ 2114 и поехал к знакомому. При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По пути за нарушение ПДД его остановили полицейские.