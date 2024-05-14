Жителя Усть-Каменогорска пожизненно лишили водительских прав
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
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Уголовное дело в отношении автомобилиста рассмотрели в суде № 2, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.
В пресс-службе суда сообщили, что горожанин был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет, однако всё равно сел за руль ВАЗ 2114 и поехал к знакомому. При этом нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
По пути за нарушение ПДД его остановили полицейские.
"В целях исправления нарушителя и защиты общества от подобных правонарушений суд назначил обвиняемому наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Кроме того, мужчина пожизненно лишен права управления транспортными средствами", - добавили в суде.