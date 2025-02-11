Житель Тараза заплатит штраф в размере 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником, передаёт BaigeNews.kz.

По материалам дела, в декабре 2024 года ученик 7 класса систематически совершал действия унизительного характера в отношении своего одноклассника вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника.

В судебном заседании законный представитель свою вину не признал и пояснил, что его сын к драке не причастен.



Потерпевшая сторона пояснила, что после перевода сына в новую школу, сын говорил, что одноклассники не дают ему учиться, буллят.



Сам несовершеннолетний в суде признал, что он давал подножки, обзывал и закидывал снежками, положил в его сумку игрушечный нож и неоднократно прятал его пенал и книги одноклассника.

"Вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом о происшествии дежурного-инспектора полиции, видео фиксацией с места происшествия, заявлением потерпевшей стороны, а также объяснительными классного руководителя, несовершеннолетних деьтей и их родителей", - говорится в сообщении суда.

Санкцией суда предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП.

Постановлением суда законный представитель признан виновным, и на него наложен штраф в размере 36 тысяч тенге.