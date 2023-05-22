Жителя Талгара нашли живым спустя четыре года после исчезновения

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33-летний житель Талгара, которого разыскивали четыре года, найдем живым, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщили волонтёры.

Молодой человек 1990 года рождения ушел из дома рано утром 6 марта 2019 года. Был объявлен в розыск, но безрезультатно.

По данным волонтёров, спустя четыре года мужчину найши живым в Алматы. Однако обстоятельства того, как он пропал и где всё это время пробыл, не разглашаются.