Жителя СКО подозревают в жестоком убийстве матери

В селе Явленка Северо-Казахстанской области расследуется убийство женщины, передаёт BaigeNews.kz. По предварительным данным, его совершил ее собственный сын. Подозреваемый хотел замести следы и поджег дом.

"За совершение убийства жительницы с. Явленка Есильского района, труп которой обнаружен в собственном доме после пожара, полицией установлен и задержан 30-летний мужчина. Он водворен в ИВС. Расследование продолжается. Обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении ДП СКО.