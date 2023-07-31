Жителя Шымкента задержали за ложное минирование магазина

Фото: polisia.kz

В полицию Шымкента сообщение о якобы минировании магазина поступило в марте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция, спасатели и врачи незамедлительно прибыли на место, провели эвакуацию и оцепили территорию. При проверке здания и прилегающего участка никаких взрывных устройств они не обнаружили. По данному факту было зарегистрировано дело по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В тот же день оперативники установили личность звонившего. Им оказался 28-летний горожанин. Он отрицал свою вину, однако фоноскопическая экспертиза, проведённая дважды, подтвердила, что на записанном сообщении звучал именно его голос.