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polisia.kz Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15
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Фото: polisia.kz

Жителя Шымкента задержали за ложное минирование магазина

В полицию Шымкента сообщение о якобы минировании магазина поступило в марте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полиция, спасатели и врачи незамедлительно прибыли на место, провели эвакуацию и оцепили территорию. При проверке здания и прилегающего участка никаких взрывных устройств они не обнаружили. По данному факту было зарегистрировано дело по статье 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В тот же день оперативники установили личность звонившего. Им оказался 28-летний горожанин. Он отрицал свою вину, однако фоноскопическая экспертиза, проведённая дважды, подтвердила, что на записанном сообщении звучал именно его голос.

"27 июля подозреваемого в процессуальном порядке взяли под стражу. Материалы уголовного дела готовятся для направления в суд. Полиция предупреждает, что ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечёт штраф до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 15:15
157
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