Жителя Шымкента подозревают в жестоком избиении жены и трёхмесячного ребёнка
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Жителя Шымкента задержали по подозрению в избиении своей супруги и грудного ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
О вопиющем случае на своей странице в Instagram рассказала юрист, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Айгуль Орынбек.
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Она написала, что 53-летний мужчина напал на жену с ножом, а также пинал трёхмесячную дочь. Малышка с многочисленными ушибами и травмой головы находится в реанимации. Однако, по словам правозащитницы, женщину и ребёнка долгое время не хотели госпитализировать.
В департаменте полиции Шымкента прокомментировали сообщение юриста.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование обстоятельств происшествия", — сообщили в департаменте.
Расследование этого дела под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.
Она подчеркнула, что мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого и лёгкого вреда здоровью.
"Сейчас женщина находится в медучреждении, а ребёнок в реанимации детской больницы. Я в курсе данной ситуации и на связи с пострадавшей. Мы занимаемся вопросом, связанным с госпитализацией, и выясняем подробности. Ведется проверка", – прокомментировала Закиева.
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