Жителя Шымкента подозревают в жестоком избиении жены и трёхмесячного ребёнка

Жителя Шымкента задержали по подозрению в избиении своей супруги и грудного ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

О вопиющем случае на своей странице в Instagram рассказала юрист, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Айгуль Орынбек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Айгүл Орынбек (@aigulorynbek_kz)

Она написала, что 53-летний мужчина напал на жену с ножом, а также пинал трёхмесячную дочь. Малышка с многочисленными ушибами и травмой головы находится в реанимации. Однако, по словам правозащитницы, женщину и ребёнка долгое время не хотели госпитализировать.

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали сообщение юриста.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование обстоятельств происшествия", — сообщили в департаменте.

Расследование этого дела под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Она подчеркнула, что мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого и лёгкого вреда здоровью.