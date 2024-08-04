  • 4 Августа, 13:09
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Жителя Шымкента подозревают в жестоком избиении жены и трёхмесячного ребёнка

Сегодня, 12:41
АВТОР
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Жителя Шымкента задержали по подозрению в избиении своей супруги и грудного ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

О вопиющем случае на своей странице в Instagram рассказала юрист, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Айгуль Орынбек.

 
 
 
 
 
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Публикация от Айгүл Орынбек (@aigulorynbek_kz)

Она написала, что 53-летний мужчина напал на жену с ножом, а также пинал трёхмесячную дочь. Малышка с многочисленными ушибами и травмой головы находится в реанимации. Однако, по словам правозащитницы, женщину и ребёнка долгое время не хотели госпитализировать.

В департаменте полиции Шымкента прокомментировали сообщение юриста.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится расследование обстоятельств происшествия", — сообщили в департаменте.

Расследование этого дела под личный контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Она подчеркнула, что мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого и лёгкого вреда здоровью.

"Сейчас женщина находится в медучреждении, а ребёнок в реанимации детской больницы. Я в курсе данной ситуации и на связи с пострадавшей. Мы занимаемся вопросом, связанным с госпитализацией, и выясняем подробности. Ведется проверка", – прокомментировала Закиева.

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