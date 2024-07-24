Жителя Семея наказали за оскорбление судьи
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В суде №2 Семея рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи, передаёт BaigeNews.kz.
"Подсудимый на открытом судебном разбирательстве при оглашении судебного акта и разъяснении его сути, не соглашаясь с вынесенным апелляционным приговором суда, начал выражаться в неприличной форме в адрес судьи, унижая его честь и достоинство", - сообщили подробности в суде.
Вина мужчины в проступке доказана его признательными показаниями, заключением судебного психолого-филологического исследования, по которому в высказывании подсудимого имеются признаки оскорбления чести и достоинства в неприличной форме.
Санкция части 2 статьи 410 УК предусматривает штраф до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам до 200 часов, либо арест до 50 суток.
С учётом всех обстоятельств дела суд привлёк подсудимого к общественным работам на 100 часов. Работать он начнёт после отбытия наказания – лишения свободы по предыдущему приговору суда.
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