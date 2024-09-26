Жителя Павлодарской области выдворили из Казахстана за двойное гражданство

В Республике Казахстан неприемлемо двойное гражданство, то есть иностранный гражданин не может являться одновременно гражданином нашей страны и другого государства, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

С начала текущего года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 927-ми лиц, из которых 916 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

"За использование казахстанских документов лицами, имеющими гражданство другого государства, выявлены шесть граждан, еще 19 нарушителей привлечены к ответственности за несообщение в установленные сроки о приобретении гражданства другого государства", – рассказал начальник управления миграционной службы Даулет Искаков.

Полицией выявлены двое жителей Щербактинского района, которые в декабре месяце 2023-го года приняли гражданство Российской Федерации, получили паспорт, однако в установленные законодательством сроки не сообщили о принятии гражданства другой страны и не сдали казахстанские паспорта.

Постановлением суда сельчане признаны виновными и подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП.

В другом случае, житель города Экибастуз за аналогичное нарушение постановлением суда выдворен за пределы страны. Получив гражданство Российской Федерации еще в октябре месяце 2019-го года, он также не сдал свой казахстанский паспорт.



