59-летний житель села Баянаул Павлодарской области едва не стал жертвой разрыва сосуда головного мозга, но благодаря быстрому реагированию медиков ему удалось спастись, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

У мужчины с утра началась сильная головная боль, сопровождавшаяся рвотой и потерей сознания. Родственники сразу вызвали скорую помощь.

Когда бригада медиков приехала на место, у пациента было зафиксировано высокое давление. Из-за тяжести состояния его срочно доставили в Кардиоцентр с помощью санавиации.

"В больнице, после проведения КТ головы, врачи обнаружили серьёзное кровоизлияние в мозг. Для уточнения диагноза была проведена ангиография с 3D-реконструкцией, которая показала, что причиной проблемы стала лопнувшая аневризма передней соединительной артерии. Она имела два выпячивания, что создавало угрозу разрыва. Для спасения жизни пациента было решено провести сложную операцию — рентгенэндоваскулярную эмболизацию аневризмы с использованием микроспиралей. Операция прошла успешно, аневризма была полностью закупорена", — рассказали в ведомстве.

После девяти дней в реанимации, когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в неврологическое отделение. Вскоре мужчину выписали домой с улучшением.

Этот случай стал примером того, как оперативные действия скорой помощи, врачей и санавиации могут в буквальном смысле спасти жизнь. Все медицинские услуги были оказаны бесплатно в рамках социального медицинского страхования, добавили в Минздраве.