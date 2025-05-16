В Тупкараганском районе Мангистауской области был рассмотрен необычный административный инцидент - житель региона получил штраф за то, что оставил надпись на природном камне на берегу моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу районного суда.

Согласно материалам дела, 3 мая 2025 года около 11:00 гражданин М. в районе "Сығынды", расположенном в 43 километрах от автодороги Актау - Форт-Шевченко, написал красной краской слово "Ұштаған" на природном валуне. Этот поступок был квалифицирован как мелкое хулиганство (часть 1 статьи 434 КоАП РК).

Правонарушитель в суде полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и попросил ограничиться штрафом. Его действия были зафиксированы видеозаписью, а также подтверждены протоколом и другими доказательствами.

Учитывая смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание, отсутствие прежних правонарушений и раскаяние - суд постановил оштрафовать М. на 20 МРП (месячных расчетных показателей), что составляет 78 640 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.