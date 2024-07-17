Жителя Лисаковска задержали за звонок в КНБ
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Мужчину задержали за ложное сообщение о взрывном устройстве в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 июля на телефон доверия ДКНБ в Астане поступил анонимный звонок, мужчина сообщил о намерении заложить взрывное устройство в школе-интернате в Лисаковске.
Сотрудниками экстренных служб проведён осмотр здания и прилегающей территории школы. Никаких взрывных устройств и опасных веществ не обнаружено.
Оперативники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро установили личность звонившего. Им оказался 48-летний, ранее судимый житель Лисаковска.
"Злоумышленник был задержан. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оказал неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в ДП.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчина арестован в административном порядке.