Жителя Лисаковска задержали за звонок в КНБ

Мужчину задержали за ложное сообщение о взрывном устройстве в школе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 июля на телефон доверия ДКНБ в Астане поступил анонимный звонок, мужчина сообщил о намерении заложить взрывное устройство в школе-интернате в Лисаковске.

Сотрудниками экстренных служб проведён осмотр здания и прилегающей территории школы. Никаких взрывных устройств и опасных веществ не обнаружено.

Оперативники Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области быстро установили личность звонившего. Им оказался 48-летний, ранее судимый житель Лисаковска.

"Злоумышленник был задержан. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, оказал неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в ДП.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции мужчина арестован в административном порядке.



