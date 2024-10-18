Жителя Костаная осудили за продажу вейпов через Telegram

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области окончено Агентством по финансовому мониторингу.

"Установлено, что житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан посредством созданного им "Telegram" канала. Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления, реализовывалась на территории всей страны", - говорится в сообщении ведомства.

К слову, стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.



Изъятые вейпы подлежат уничтожению.