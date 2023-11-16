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Жителя Атырау подозревают в хранении психотропных препаратов

Сегодня, 21:59
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:59
Сегодня, 21:59
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Фото: polisia.kz

44-летнего жителя Атырау подозревают в незаконном хранении наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов без назначения врача. Мужчину выявили сотрудники УПН в микрорайоне Коктем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

При осмотре по месту жительства изъято 996 психотропных препаратов различного действия, а также 29 осетровых рыб, незарегистрированное огнестрельное оружие, полиэтиленовый пакет с марихуаной. 

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК. 

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