Жителя Атырау подозревают в хранении психотропных препаратов
Сегодня, 21:59
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Сегодня, 21:59Сегодня, 21:59
77Фото: polisia.kz
44-летнего жителя Атырау подозревают в незаконном хранении наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов без назначения врача. Мужчину выявили сотрудники УПН в микрорайоне Коктем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
При осмотре по месту жительства изъято 996 психотропных препаратов различного действия, а также 29 осетровых рыб, незарегистрированное огнестрельное оружие, полиэтиленовый пакет с марихуаной.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 УК РК.
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