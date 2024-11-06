Жителя Атырау оштрафовали за инцидент с блогерами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд №2.

Блогеры зашли в бутик одного из торговых центров Атырау и стали вести прямой эфир, вызвали сотрудников полиции по несоблюдению ТЦ санитарных норм.

Подсудимый – сын владельца бутика – посчитал, что блогеры мешают работать продавцам и попытался вывести их из ТЦ силой, но вреда их здоровью не нанёс.

Подсудимый вину не признал, просил суд оправдать его. Его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями. Суд назначил ему штраф в размере 461 500 тенге (125 МРП). Также установлены особые требования к его поведению на три месяца.

Гражданские иски удовлетворены частично – с подсудимого в пользу каждой потерпевшей взысканы по 200 тысяч тенге в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.