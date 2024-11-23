Жителя Астаны подозревают в краже драгоценностей у тёщи
По версии следствия, житель Астаны похитил золото матери жены и сдал его в ломбард.
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Полицейские Акмолинской области раскрыли кражу золота на полтора миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинкой области, в преступлении оказался замешан зять потерпевшей.
"Заявление о краже золотых и серебряных изделий поступило в отдел полиции Косшы. По словам женщины, украшения пропали еще в октябре. По факту кражи полицейские начали досудебное расследование. Оперативники предположили, что зять женщины имел свободный доступ к дому. При проверке этой версии, полицейские установили личность 35-летнего жителя Астаны. Предварительно известно, что похищенные ювелирных изделий, фигурант сдал их в ломбард", — говорится в сообщение.
Сейчас полицейские пытаются отыскать и изъять из ломбарда похищенные драгоценности, чтобы вернуть их законной владелице.
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