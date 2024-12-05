Жителя Астаны обязали компенсировать моральный вред няне-иностранке

Гражданка Филиппин обратилась в суд в Астане с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о взыскании компенсации морального вреда к своему работодателю, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что между сторонами заключён агентский договор на предоставление услуг няни.

"В феврале 2024 года ответчик в Instagram опубликовал пост, использовав паспорт истца, с текстом: "Работницы, сбежавшие обманным путём, не выполнив трудовых обязательств. Будьте крайне бдительны!". Заключением филолого-психологического исследования подтверждено, что распространённые сведения могут порочить честь, достоинство и деловую репутацию в случае их недостоверности. Обязанность доказывания, что распространенные сведения соответствуют действительности согласно статьям 141 и 143 ГК, возлагается на ответчика. Он не представил в суд этих доказательств", - сообщили в суде.

Иск иностранки удовлетворен. Сведения в публикации признаны не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца.

Суд обязал ответчика опровергнуть указанные сведения в тех же СМИ. Кроме того, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч тенге.

Решение вступило в законную силу.