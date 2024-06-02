Жителя Актюбинской области осудили на 11 лет за убийство бывшей жены
Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55Сегодня, 15:55
119Фото: Чурсинов Артём /BaigeNews.kz
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области рассмотрели уголовное дело в отношении жителя области. Его обвинили в убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Из материалов дела следует, что первого февраля этого года подсудимый пришел домой к бывшей жене в посёлок Саркол Темирского района. Между бывшими супругами возникла ссора. Мужчина начал душить её рукой и женщина умерла.
Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда его признали виновным и назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Кроме этого осужденный должен выплатить потерпевшей стороне 20 миллионов тенге моральной компенсации.
Приговор ссуда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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