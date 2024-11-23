Жителя Актобе осудили за избиение бывшей жены и детей

Пьяный актюбинец пришёл к бывшей жене и детям. Уже на улице он начал дебоширить и оскорблять родных, а затем толкнул и ударил своих несовершеннолетних детей. Досталось и их матери, которая пыталась их защитить, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту побоев возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 1 Уголовного кодекса РК. Полицейские задержали мужчину и водворили в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы, проведены всесторонние следственные действия. По данному уголовному делу суд вынес приговор. За совершение уголовного проступка в виде побоев двух и более лиц и заведомо несовершеннолетних детей, по приговору суда мужчина арестован на 45 суток. Так же, к подсудимому были установлены особые требования и суд запретил ему употреблять алкогольную и наркотическую продукцию, а также он обязан трижды в месяц посещать органы внутренних дел", — сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Кроме того, в течении года мужчине запрещен любой контакт с потерпевшим.

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Напомним, что 15 апреля, президент подписал закон, где предусмотрена уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев.