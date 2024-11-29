Жителя Актау осудили за розыгрыш внедорожника в соцсетях
Мужчину обязали выплатить солидный штраф.
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
173Фото: baigenews.kz
Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении индивидуального предпринимателя Б., который в своём Instagram-аккаунте 5 августа провёл лотерею и разыграл Toyota Land Cruiser Prado 120, передаёт BaigeNews.kz.
В санкции части 6 статьи 445-1 КоАП предусмотрено, что "Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи" предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП.
Предпринимателя признали виновным. И обязали выплатить административный штраф в размере 775 320 тенге.
Постановление вступило в законную силу.
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