Жителя Актау осудили за розыгрыш внедорожника в соцсетях

Специализированным судом по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении индивидуального предпринимателя Б., который в своём Instagram-аккаунте 5 августа провёл лотерею и разыграл Toyota Land Cruiser Prado 120, передаёт BaigeNews.kz.

В санкции части 6 статьи 445-1 КоАП предусмотрено, что "Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи" предусматривает наказание в виде штрафа на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 300 МРП.

Предпринимателя признали виновным. И обязали выплатить административный штраф в размере 775 320 тенге.

Постановление вступило в законную силу.



