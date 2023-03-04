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gov.kz Сегодня, 13:48
227
Сегодня, 13:48
227
Фото: gov.kz

Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В акимате Актау рассказали о подарке города представительницам прекрасной половины человечества к Международному женскому дню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

"8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным. Также, сообщаем о том, что в день выборов 19 марта и в день празднования Наурыза 22 в Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным", — говорится в сообщении акимата.

В ведомстве уточняют: общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:40 до 21:00.

 

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#8 марта #праздники #проезд #Актау #общественный транспорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:48
227
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