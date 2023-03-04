Жительницы Актау 8 марта смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

В акимате Актау рассказали о подарке города представительницам прекрасной половины человечества к Международному женскому дню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу горакимата.

"8 Марта для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным. Также, сообщаем о том, что в день выборов 19 марта и в день празднования Наурыза 22 в Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным", — говорится в сообщении акимата.