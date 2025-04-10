Жительницу Жанаозена наказали за сообщение сына о заминированной школе
Она еще вправе подать апелляцию.
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Жительница Жанаозена попала под суд за ложное сообщение ее сына о заложенной в школе бомбе, передаёт BaigeNews.kz.
Дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка (часть 3 статья 127 КоАП РК) было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области.
В рамках разбирательств было установлено, что несовершеннолетний мальчик 18 марта текущего года позвонил по номеру "102" и сообщил заведомо ложную информацию о заложенном в одной из школ Жанаозена взрывном устройстве.
На судебном заседании мать ребенка признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении. Она выразила сожаление по поводу случившегося и пояснила, что провела воспитательную работу с сыном.
При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины, отягчающих обстоятельств не установлено.
Постановлением суда родительнице наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.
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