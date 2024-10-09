Жительницу ВКО наказали за прогулку по двойной сплошной ночью

Жительницу Усть-Каменогорска наказали за прогулку по двойной сплошной ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина решила провести ночную прогулку, нарушив правила дорожного движения, и запечатлела это на видео, которое разместила на своей странице в Instagram. Горожане, проявившие нетерпимость к нарушению закона, оперативно сообщили о публикации в департамент полиции ВКО. Это позволило правоохранительным органам быстро отреагировать на ситуацию.

На видео видно, как девушка спокойно разгуливает посреди проезжей части, шагая по двойной сплошной линии, как будто это безопасная пешеходная зона. Полицейские установили личности 32-летней нарушительницы и её оператора, привлекли их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, правоохранители провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.