Жительницу ВКО наказали за прогулку по двойной сплошной ночью
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жительницу Усть-Каменогорска наказали за прогулку по двойной сплошной ночью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Женщина решила провести ночную прогулку, нарушив правила дорожного движения, и запечатлела это на видео, которое разместила на своей странице в Instagram. Горожане, проявившие нетерпимость к нарушению закона, оперативно сообщили о публикации в департамент полиции ВКО. Это позволило правоохранительным органам быстро отреагировать на ситуацию.
На видео видно, как девушка спокойно разгуливает посреди проезжей части, шагая по двойной сплошной линии, как будто это безопасная пешеходная зона. Полицейские установили личности 32-летней нарушительницы и её оператора, привлекли их к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Кроме того, правоохранители провели профилактическую беседу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Самое читаемое
- Удочеренная американцами казахстанка совершила суицид в США
- Жестокое убийство подростка в Талгаре: арестовали семь человек
- Курс доллара вырос до максимума с марта 2022 года
- Димаш Кудайберген стал послом доброй воли Съезда лидеров мировых религий
- Три досудебных расследования начали в Казахстане за пропаганду самоубийств в Интернете