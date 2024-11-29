Жительницу Тараза осудили за хранение и сбыт марихуаны

В Таразе вынесли приговор 58-летней женщине, которую признали виновной в перевозке и хранении наркотиков в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CMN.KZ

"В апреле 2024 года женщину задержали в одном из микрорайонов Тараза. В её автомобиле и по месту жительства были обнаружены и изъяты более 19,4 килограмма гашиша и 22 килограмма марихуаны", – рассказали в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил женщину к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в учреждении средней безопасности.

"Осуждённая обжаловала приговор в апелляции и просила смягчить наказание. Она полностью признав свою вину, чистосердечно раскаялась и пояснила, что страдает псориазом и болями в суставах, а наркотические средства хранила в целях принятия лечебных ванн, без цели сбыта", - сообщили в суде.

Однако апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а приговор — без изменения.