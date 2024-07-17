Почти 100 млн тенге заработала на незаконной лотерее в Instagram жительница Шымкента

Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть Instagram выявлен в Шымкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на АФМ.

"Выяснилось, что жительница Шымкента в нарушении требований Закона "О лотереях и лотерейной деятельности", не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в "ЛОТО" с 2-х аккаунтов с целью получения незаконной прибыли.

В качестве выигрыша лотереи были выставлены автомобиль марки "Toyota Land Cruiser Prado", смартфоны Samsung, IPhone, Redmi, ювелирные изделия, бытовая техника. Указанные предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.