Почти 100 млн тенге заработала на незаконной лотерее в Instagram жительница Шымкента
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Факт организации незаконной лотереи через социальную сеть Instagram выявлен в Шымкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на АФМ.
"Выяснилось, что жительница Шымкента в нарушении требований Закона "О лотереях и лотерейной деятельности", не имея соответствующей лицензии, вела прямой эфир игры в "ЛОТО" с 2-х аккаунтов с целью получения незаконной прибыли.
В качестве выигрыша лотереи были выставлены автомобиль марки "Toyota Land Cruiser Prado", смартфоны Samsung, IPhone, Redmi, ювелирные изделия, бытовая техника. Указанные предметы изъяты и признаны вещественными доказательствами", - говорится в сообщении.
Кроме того, она осуществляла активную рекламу по продаже билетов лотереи (за 1 шт. – 5000 тенге, за 3 шт. – 10000 тенге, 6 шт. – 20000 тенге, 12 шт. – 40000 тенге, 30 шт. – 100 000 тенге). Денежные средства по реализованным билетам поступали на собственный карточный счет и на счета родственников.
Так, с 10 сентября по 29 ноября 2023 года сумма реализованных билетов превысила 96 млн тенге.
"Приговором суда гражданка признана виновной, ей назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Изъятые вещественные доказательства по приговору суда конфискованы в доход государства", - добавили в АФМ.