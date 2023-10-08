Жительницу Рудного по жалобе соседки оштрафовали за выращивание цветов возле дома

К жительнице Рудного Людмиле Пионткевич пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которые заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Цветы во дворе дома №7 по улице Дзержинского появились примерно четрыре года назад. Людмила Пионткевич ухаживала за ними вместе с супругом. Возле их дома росли розы, гортензии, лилии, клематисы. Семена супруги закупали за свой счёт, за всеми ухаживали самостоятельно.

"В основном у меня муж ухаживал за цветами, он их просто обожает, а я помогала, — рассказала Пионткевич. — Все были довольны и нам было приятно, когда люди любовались нашим трудом. Здесь помимо цветов были вазоны, были игрушки для детей".

Поводом для проверки стала жалоба соседки. В ней она сообщала, что произошло "занятие земель государственной собственности, путем ограждения земельного участка и выращивания цветов на прилегающей территории жилого дома".

"Мы получили жалобу, и наш инспектор отправил запросы, — объясняет руководитель отдела государственного контроля за использованием и охраной земель Алмат Кенжетаев. — Получили ответы, что в данном доме не оформлен кондоминиум. Инспектор открыл проверку, выехал на участок, выявил нарушения и составил протокол по статье 136 КоАП РК. Выдал предписание на месяц для устранения нарушений. К сожалению, санкция статьи предполагает только штраф, мы не могли ограничиться предупреждением. Через месяц мы проконтролируем исполнение предписание".

Людмила Пионткевич оплатила штраф в тот же день, поэтому в доход государства ушло только половина суммы взыскания.

"Проверяющий пришел ко мне без предупреждения и уведомления, — вспоминает Людмила Анатольевна. — Все было сначала хорошо, а потом он выдал мне кипу бумаг и штраф. И сказал все снести за три дня. Ну муж встал и тут же пошел рушить. Он сломал заборчик, выкорчевал всю зелень. При этом когда инспектор был у нас, к нам пришёл почтальон и принес письмо от инспектора, в котором он просил нас приехать в Костанай".

Большую часть цветов пенсионеры раздали своим друзьям и знакомым. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.

"Встреча прошла очень хорошо, аким поддержал нас, — пересказывает события Пионткевич. — Я надеюсь, что все вернётся на свои круги, раз из администрации президента звонили и интересовались что там происходит в Рудном. В понедельник мы идем к прокурору города. Скорее всего мы будем судиться с проверяющими. Мы посадили цветочки, мы же не заняли эту землю навсегда. И аким города сказал нам, что он пожимает руку тем, кто облагораживает дома. Пока нам посоветовали ничего не делать, поэтому до следующего года сюда цветы уже точно не вернутся".

Алмат Кенжетаев считает, что жителям необходимо оформлять кондоминиум на придомовую территорию. Хотя и в этом случае, вероятно, придётся согласовывать свои сады с соседями, так как территорией будут владеть все жильцы дома.