Жительницу Петропавловска пырнула ножом собутыльница

Сегодня, 13:23

Сегодня, 13:23

Полицейские Петропавловска ведут расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Петропавловска, передаёт BaigeNews со ссылкой на Qazaqstan Media.

В ходе конфликта 36-летняя женщина нанесла ножевые ранения 40-летней жительнице города Петропавловска. Инцидент произошел вечером 23 июня.

"Полицейские по горячим следам задержали 36-летнюю женщину. Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка", — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.

За жизнь пострадавшей сейчас борются врачи многопрофильной областной больницы. Ее экстренно прооперировали.

"Поступила с диагнозом проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с пересечением XII ребра слева. Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева. Гемоторакс. Колото-резаное ранение области правого коленного сустава. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени", — сообщили в управлении здравоохранения СКО.

Из-за полученных травм послеоперационный период протекает тяжело. Пострадавшая находится в отделении реанимации и получает комплексное лечение.