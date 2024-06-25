Жительницу Петропавловска пырнула ножом собутыльница
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Полицейские Петропавловска ведут расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Петропавловска, передаёт BaigeNews со ссылкой на Qazaqstan Media.
В ходе конфликта 36-летняя женщина нанесла ножевые ранения 40-летней жительнице города Петропавловска. Инцидент произошел вечером 23 июня.
"Полицейские по горячим следам задержали 36-летнюю женщину. Начато досудебное расследование по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка", — рассказали в пресс-службе департамента полиции СКО.
За жизнь пострадавшей сейчас борются врачи многопрофильной областной больницы. Ее экстренно прооперировали.
"Поступила с диагнозом проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с пересечением XII ребра слева. Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева. Гемоторакс. Колото-резаное ранение области правого коленного сустава. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени", — сообщили в управлении здравоохранения СКО.
Из-за полученных травм послеоперационный период протекает тяжело. Пострадавшая находится в отделении реанимации и получает комплексное лечение.
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