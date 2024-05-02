Жительницу Кокшетау арестовали за неуважение к медработнику

Жительницу Кокшетау суд приговорил к административному аресту за неуважение к медицинскому работнику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал 716.kz.

Сообщается, что гражданка Б. при оказании ей медицинской помощи оскорбила нецензурной бранью медработника городской поликлиники Кокшетау.



Специализированный суд по административным правонарушениям Кокшетау рассмотрел дело и признал горожанку виновной по части 2 статьи 80-1 КоАП РК "Воспрепятствование законной деятельности медицинских и (или) фармацевтических работников".

Постановлением суда виновное лицо было подвергнуто административному аресту сроком на пять суток.