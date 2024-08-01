Жительницу Индии муж приковал цепью в джунглях и оставил на 40 дней

Полиция Индии задержала мужчину, который приковал свою жену цепью к дереву в джунглях и оставил на верную смерть, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Пострадавшая – гражданка США Лалита Кайя Кумар. Ее удалось спасти.

Инцидент произошел в индийском штате Махараштра. В конце июля местный пастух услышал в лесу крики о помощи и обнаружил в лесу женщину, прикованную одной ногой к дереву. Он заявил об этом в полицию и уведомил местные власти.

У женщины нашли документы: ксерокопию американского паспорта, а также индийские документы, где был указан адрес в штате Тамилнад.

Пострадавшая оказалась сильно истощена. Ее доставили в больницу, где выяснилось, что она провела в джунглях без еды 40 дней, а оставил ее там ее собственный муж.

Полиция возбудила против мужчины дело о покушении на убийство. Ему также предъявили обвинения в совершении действий, угрожающих жизни или личной безопасности других лиц, и незаконном лишении свободы.

Врачи, осматривавшие Кумар, установили, что у нее проблемы с психикой. Так, из-за психоза у нее возник спазм челюстей, и она временно лишилась возможности говорить. Женщина общается с окружающими с помощью записок. Тем не менее, ее жизни сейчас ничего не угрожает, сообщает Hindustan Times.