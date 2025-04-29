Жительницу Актау наказали за развешанное на улице бельё
Выстиранное бельё было развешано на веревках и на перилах при входе в подъезд.
Сегодня, 07:38
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Сегодня, 07:38Сегодня, 07:38
218Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Полицейские наказали жительницу Актау за развешанное на улице бельё, передаёт BaigeNews.kz.
По данным управления полиции города, инцидент зафиксирован в микрорайоне 32Б, дом 8. Судя по видео, выстиранное бельё было развешано на веревках и на перилах при входе в подъезд.
В отношении гражданки был составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов).
Санкция данной статьи влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).
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Сообщалось, что житель Актау выбрасывал строительный мусор из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома. На него составлен административный протокол.