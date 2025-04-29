Полицейские наказали жительницу Актау за развешанное на улице бельё, передаёт BaigeNews.kz.



По данным управления полиции города, инцидент зафиксирован в микрорайоне 32Б, дом 8. Судя по видео, выстиранное бельё было развешано на веревках и на перилах при входе в подъезд.

В отношении гражданки был составлен протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населённых пунктов).

Санкция данной статьи влекут предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП (78 640 тенге).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақтау Қаласы Полиция Басқармасы (@up_aktau_polisia)

Сообщалось, что житель Актау выбрасывал строительный мусор из окна квартиры на четвёртом этаже жилого дома. На него составлен административный протокол.