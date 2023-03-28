Жительница ВКО своровала деньги с пенсионного счёта свекрови

Фото: BaigeNews.kz

Жительница Усть-Каменогорска своровала деньги с пенсионного счёта свекрови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Горожанка совершила преступление, ещё не отбыв условный срок за воровство, назначенный в прошлом году.

В августе 2022 года жительница областного центра воспользовалась сотовым телефоном невестки, чтобы зайти на свой пенсионный счёт, открытый в Народном банке. Женщина закрыла приложение, но забыла удалить из мобильника учётную запись.

Обнаружив в своём сотовом телефоне учётную запись матери мужа, молодая женщина проверила счёт. Там осталось 111 тысяч тенге. Злоумышленница быстро перевела часть суммы на карту своего приятеля. Тот по её просьбе обналичил средства в банкомате и передал подруге. На следующий день женщина повторила манёвр, полностью очистив счёт. Все снятые с карты свекрови деньги она потратила.

Обнаружив пропажу, доверчивая пенсионерка была шокирована не столько потерей денег, сколько предательским поведением невестки. Последняя раскаялась и поклялась вернуть украденное до последнего тенге.

Определяя степень вины злоумышленницы, суд вынужден сложить назначенное наказание с неотбытым ранее сроком, но при этом учесть находящегося на иждивении малолетнего ребенка. В итоге горожанку приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы.