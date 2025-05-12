28-летняя жительница Восточно-Казахстанской области была осуждена за мошенничество после того, как оформила кредиты на имя собственной свекрови без её ведома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Женщина воспользовалась доверием родственницы и, под предлогом оформления социальных выплат, получила доступ к её личным данным и биометрии через мобильное банковское приложение. Общая сумма незаконно оформленных займов превысила 2,5 миллиона тенге.

Первоначально суд приговорил злоумышленницу к двум годам ограничения свободы, однако та не соблюдала условия наказания: не являлась на обязательную регистрацию, скрывалась от службы пробации и отказалась носить электронный браслет. В результате наказание ужесточили - женщину отправили в колонию общего режима на срок один год и три месяца.

Сейчас она находится в карантинном отделении женской колонии области Абай. По словам сотрудников учреждения, осуждённая выражает раскаяние и признаётся, что не осознавала серьёзности своих действий. Мать пятерых детей сожалеет, что своим поступком подвела не только семью, но и собственных детей, которых надеется увидеть после отбытия срока.

После карантина женщину планируют трудоустроить в пельменный цех при учреждении. Из её заработка будут производиться выплаты по решению суда для возмещения ущерба, причинённого свекрови.