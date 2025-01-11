В одном из частных домов Усть-Каменогорска в вентиляционной трубе застрял кот. Хозяйка позвонила в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Применив аварийно-спасательный инструмент, сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО Ринат Турганов и Шынгыс Смагулов аккуратно справились с непростой задачей и вызволили кота", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Кота передали в руки обрадовавшимся владельцам.