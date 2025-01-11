  • 11 Января, 17:30
  • BAIGENEWS

Жительница Усть-Каменогорска вызвала спасателей из-за застрявшей в трубе кота

Во время спасательной операции кот не пострадал.

Сегодня, 17:15
АВТОР
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prohvost.club Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15
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Фото: prohvost.club

В одном из частных домов Усть-Каменогорска в вентиляционной трубе застрял кот. Хозяйка позвонила в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"Применив аварийно-спасательный инструмент, сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО Ринат Турганов и Шынгыс Смагулов аккуратно справились с непростой задачей и вызволили кота", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Кота передали в руки обрадовавшимся владельцам.

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