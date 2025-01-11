Жительница Усть-Каменогорска вызвала спасателей из-за застрявшей в трубе кота
Во время спасательной операции кот не пострадал.
Сегодня, 17:15
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Сегодня, 17:15Сегодня, 17:15
61Фото: prohvost.club
В одном из частных домов Усть-Каменогорска в вентиляционной трубе застрял кот. Хозяйка позвонила в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"Применив аварийно-спасательный инструмент, сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО Ринат Турганов и Шынгыс Смагулов аккуратно справились с непростой задачей и вызволили кота", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Кота передали в руки обрадовавшимся владельцам.
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