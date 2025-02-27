Жительница Усть-Каменогорска выбросила новорожденного
По ее словам, он появился на свет без признаков жизни.
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
151Фото: baigenews.kz
В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе оперативных мероприятий установлена мать ребенка. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
По данным из соцсетей, женщине 44 года. Она родила в одиночестве, в съемной квартире, без медицинской помощи. Роженица уверяет, что младенец появился на свет без признаков жизни.
Также сообщается, что она не состояла на учете по беременности и не обращалась за медпомощью.
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