В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе оперативных мероприятий установлена мать ребенка. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным из соцсетей, женщине 44 года. Она родила в одиночестве, в съемной квартире, без медицинской помощи. Роженица уверяет, что младенец появился на свет без признаков жизни.

Также сообщается, что она не состояла на учете по беременности и не обращалась за медпомощью.