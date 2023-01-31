Жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома

Фото: Медета Медресова

При раскрытии матки на восемь пальцев её отправили в палату собирать вещи для родильного зала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

28-летняя Адема Каиргалиева рассказала, что ей пришлось родить по пути в родильный зал.

У женщины это была вторая беременность, которую она проходила совершенно нормально. Со слов родильницы, это не первый случай в роддоме при городской многопрофильной больницы Уральска.

"Вообще у меня предполагаемая дата родов назначена на начало февраля. Но 21 января я почувствовала что-то не то, будто рожу раньше времени. Начались тренировочные схватки, я стала собираться: проверила все сумки, вызвала скорую. Приехала примерно в 20:00. На фильтре врач-акушер сказал, что раскрытие ещё маленькое. Тем не менее я решила остаться в роддоме и меня отправили в отделение патологии с ложными схватками. Схватки были каждые 15 минут, всё было терпимо. В палату никто не приходил и не осматривал рожениц. Это были выходные. В шесть утра начались уже сильные схватки, я терпела, не знаю же, сколько у меня там раскрытие...чувствовала, что уже невозможно, от боли отнимались ноги, начала кричать. На посту увидела медсестру и рассказала ей. Она пригласила, чтобы меня осмотрел акушер. Тогда он сказал: раскрытие восемь сантиметров - срочно в родзал! И медсестра отправила меня собирать вещи в палату. Я с этими адскими схватками дошла до палаты, легла на кровать и чувствую, что всё, сейчас уже ребёнок появится на свет. Просила их родить в палате, потому что уже не могла терпеть. Мне надели подгузник, ещё одна роженица помогла собрать вещи. Усадили в кресло, накидали сверху сумок и повезли в родзал", — рассказывает Адема.

По словам молодой мамы, далее события развивались ещё быстрее. Она родила прямо в коридоре по пути в родильный зал.

"Как только меня вывезли из палаты на коляске, я почувствовала, что вышла головка. Тут же мне помогли перелечь на кушетку и там ребёнок полностью вышел из меня. Я сама не поняла ничего! С меня сняли подгузник и взяли дочку. Соответственно под рукой у медсестры не было ни пелёнок, ничего. Они тут же с бухты-барахты нашли простынь, копошились в моей сумке, взяли пеленки. Положили на меня дочку и лёжа поехали в родзал. Там, бесспорно, нас нормально осмотрели врачи, проверили ребёнка", — вспоминает Адема.

Больше всего женщину расстраивает, что после родов дочка попала в реанимацию, в коридоре роддома было холодно.

"В послеродовом отделении заметила, что дочка как-то странно кряхтит. Позвала врачей. Малышку забрали в реанимацию. Ребёнок получил переохлаждение, отмечалась низкая температура тела и она никак не поднималась. Не брала грудь в первое время. Был повышенный уровень белка. 23 января нас перевели в детскую больницу. Всю неделю ей кололи три раза в день антибиотики, делали ещё какие-то уколы внутривенно. Это ужасно смотреть, как искололи кроху за это время. По сути они могли принять роды в палате. Благо меня спас подгузник, иначе ребёнок сразу бы упал на пол", — говорит женщина.

Адема вспоминает, что во время схваток медсестра у неё спрашивала про самочувствие, когда она гуляла по коридору. Роженица отвечала, что схватки каждые 5-6 минут. Ей говорили, что когда начнутся с интервалом 1-2 минуты, нужно позвать врачей.

"Но кто знал, что я рожу с другим интервалом, именно в 5-6 минут?" — спрашивает Адема.

Женщина обращалась к заведующей родильного отделения, но та, со слов Адемы, стала защищать своих работников.

"Мне сказала заведующая, что акушер не должен делать осмотр и делает это только тогда, когда начинаются сильные схватки. На следующий день, кстати, одна женщина тоже родила прямо на кровати в палате. Заведующая отметила, что медсестра просто выполняла указание акушера. Где женская солидарность? Я умоляла принять роды в палате. А нет.....Я всё своё недовольство высказала медсестре, но и она заявила, что ребёнок не мог охладиться за это время. Я обратилась в больницу вовремя, чтобы быть под наблюдением профессионалов. Что за халатное и скотское отношение к людям? Я в шоке", — рассказала молодая мама.

30 января маленькую Аделю и её маму выписали из больницы. Сейчас они уже дома, у них всё хорошо. Только Адема не собирается оставлять это инцидент безнаказанным. Она обращалась в Облздрав, где ей сказали, что якобы врачи получили выговор, но родильница в это не верит.

Редакция "МГ" запросила информацию в управлении здравоохранения ЗКО. Информацию пока не прокомментировали.