Жительница Степногорска попыталась выйти из запертой квартиры через окно и попала в больницу
Сегодня, 20:23
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Сегодня, 20:23Сегодня, 20:23
52Фото: МЧС РК
Спасатели Акмолинской области пришли на помощь девушке, которая выпрыгнула из окна на козырёк подъезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в Степногорске.
"Девушка, оставшись взаперти в одной из квартир многоэтажки, решила выйти наружу через окно и спрыгнула на козырек подъезда, после чего повредила ногу. Прибывшие спасатели и медики оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и спустили ее вниз", — говорится в сообщении МЧС.
Фото: МЧС РК
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