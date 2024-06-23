  • 23 Июня, 20:42
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Жительница Степногорска попыталась выйти из запертой квартиры через окно и попала в больницу

Сегодня, 20:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:23
Сегодня, 20:23
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Фото: МЧС РК

Спасатели Акмолинской области пришли на помощь девушке, которая выпрыгнула из окна на козырёк подъезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в Степногорске.

"Девушка, оставшись взаперти в одной из квартир многоэтажки, решила выйти наружу через окно и спрыгнула на козырек подъезда, после чего повредила ногу. Прибывшие спасатели и медики оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и спустили ее вниз", — говорится в сообщении МЧС.

Фото: МЧС РК

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