  • 18 Августа, 08:33
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил

Сегодня, 07:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
193
Фото: pixabay.com

Жительница города сняла видео на котором заявила что в озере в зоне отдыха Жайлауколь завелся крокодил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Эта видеозапись наделала немало шума в социальных сетях. Женщина которая сделала эти кадры заявила что видела в озере на территории зоны отдыха Жайлауколь … крокодила. Мол, амфибия приплыла с водами реки Карасу.

В комментариях под видео предположили, что рептилия сбежала из зоопарка по соседству. В зоопарке Шымкента говорят, крокодилов они точно не теряли. В зверинце за толстыми стеклами и бдительным наблюдением находятся 5 крокодилов, и все они в своих террариумах.

"Здесь была реконструкция его давно бы заметили этого крокодила. Это недостоверная информация. Наши крокодилы все на месте, у нас их пятеро", — говорит заведующая отделом террариума зоопарка Шымкента Раиса Долгова.

В администрации зоны отдыха тоже заявили, что видео — клевета. Крокодил попросту не сможет жить в такой воде. Искусственный водоем наполняют их источника который тянется из Толебийского района и вода в нем ледяная. Кроме того, водоем периодически проверяют.

"Крокодил не выживет в такой воде, она очень холодная. Кроме того в озере много рыб, и мы часто обновляем их, для этого обследуем озеро. Поэтому крокодила бы точно заметили. Озеро безопасно. Хищников в нем не водится", - говорит руководитель отдела зоны отдыха "Жайлауколь" Асылбек Абдуллаев.

По словам сотрудников зоны отдыха, в озере много рыбы. Иногда они плавают стайками. Возможно их тень и увидела посетительница.

Самое читаемое

Наверх