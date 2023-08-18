Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил

Жительница города сняла видео на котором заявила что в озере в зоне отдыха Жайлауколь завелся крокодил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Эта видеозапись наделала немало шума в социальных сетях. Женщина которая сделала эти кадры заявила что видела в озере на территории зоны отдыха Жайлауколь … крокодила. Мол, амфибия приплыла с водами реки Карасу.

В комментариях под видео предположили, что рептилия сбежала из зоопарка по соседству. В зоопарке Шымкента говорят, крокодилов они точно не теряли. В зверинце за толстыми стеклами и бдительным наблюдением находятся 5 крокодилов, и все они в своих террариумах.

"Здесь была реконструкция его давно бы заметили этого крокодила. Это недостоверная информация. Наши крокодилы все на месте, у нас их пятеро", — говорит заведующая отделом террариума зоопарка Шымкента Раиса Долгова.

В администрации зоны отдыха тоже заявили, что видео — клевета. Крокодил попросту не сможет жить в такой воде. Искусственный водоем наполняют их источника который тянется из Толебийского района и вода в нем ледяная. Кроме того, водоем периодически проверяют.

"Крокодил не выживет в такой воде, она очень холодная. Кроме того в озере много рыб, и мы часто обновляем их, для этого обследуем озеро. Поэтому крокодила бы точно заметили. Озеро безопасно. Хищников в нем не водится", - говорит руководитель отдела зоны отдыха "Жайлауколь" Асылбек Абдуллаев.

По словам сотрудников зоны отдыха, в озере много рыбы. Иногда они плавают стайками. Возможно их тень и увидела посетительница.