Бурабайский районный суд вынес приговор по делу о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением с ребенком? передаёт BaigeNews.kz. Суд признал виновной жительницу города Щучинск, С., которая, взяв на патронатное воспитание несовершеннолетнего Ч., 2014 года рождения, подвергала его регулярным физическим наказаниям.

Согласно материалам дела, в марте 2022 года женщина взяла на воспитание ребенка с психическим заболеванием и обязалась заботиться о его благополучии. Однако, вместо этого, она неоднократно избивала мальчика. В частности, в октябре 2024 года С. ударила ребенка металлической тяпкой по ноге, что привело к телесным повреждениям, зафиксированным судебно-медицинской экспертизой.

Суд учел тяжесть деяния, совершенного в отношении беспомощного малолетнего, который находился в полной зависимости от виновной, и назначил наказание в виде штрафа в размере 80 МРП (295 360 тенге). Кроме того, женщине запретили занимать педагогические должности и работать в сфере воспитания несовершеннолетних на срок два года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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